Инженерную школу ВГТУ возглавил заместитель директора Нововоронежской АЭС
18 августа на должность директора Инженерной школы «ЭнергоТех», открытой на базе Воронежского государственного технического университета, назначен заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.
Задача Инженерной школы, которая открылась 10 июля, состоит в подготовке высококвалифицированных кадров для атомной отрасли. Программы обучения охватят все этапы жизненного цикла атомной станции — от проектирования и строительства до вывода из эксплуатации.
«Создание Инженерной школы на базе ВГТУ отвечает запросу Госкорпорации «Росатом» на комплексную подготовку специалистов с необходимым уровнем компетенций и знаний. Мы надеемся, что наше сотрудничество с университетом принесет свои плоды в виде притока высококвалифицированных работников на Нововоронежскую АЭС и в атомную отрасль в целом, где мы сможем им обеспечить гарантированное трудоустройство», — подчеркнул Олег Уразов.
В 2025-2026 учебном году в Инженерной школе будет обучаться 198 человек. Введение новых модулей образовательных программ рассчитано на три этапа, в 2026-2027 учебном году число обучающихся достигнет 350 человек.
С 1 сентября начнутся занятия по двум программам обучения — «Ядерная энергетика и теплофизика» и «Строительство». В дальнейшем планируется введение таких образовательных программ, как «Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Управление в технических системах», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Информационные системы и технологии».
В перспективе студенты «ЭнергоТеха» будут проходить на площадке Нововоронежской АЭС производственные и преддипломные практики, а преподаватели — стажировку.