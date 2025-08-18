«ЦСКА показывает футбол высочайшего уровня»

В понедельник вечером, 18 августа, матчем «Пари НН»—«Динамо» (Махачкала) завершится пятый тур РПЛ. Лидеры сыграли в минувшие выводные. Первую строчку в турнирной таблице по-прежнему занимает «Локомотив», хотя железнодорожники сыграли вничью с «Балтикой» (1:1). На второй строчке «Краснодар», который разгромил клуб «Сочи» со счетом 5:1. А третью позицию занимает ЦСКА — армейцы обыграли на выезде «Динамо» 3:1. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В пятом туре матчи с самыми яркими вывесками «Спартак»—«Зенит» и «Динамо»—ЦСКА получились по-настоящему огненными. Правда, если в дерби двух столиц феерили оба клуба, сыграв вничью 2:2, то в воскресной игре классный футбол показывали лишь армейцы. Динамовцы снова выглядели неубедительно, особенно в первом тайме. Проблемы были видны во всех линиях, а ошибки обороны привели к тому, что ЦСКА отправил в ворота соперника аж три мяча, причем третий прямо перед перерывом.

Во втором тайме усилиями Дениса Макарова динамовцы один мяч отквитали, но на большее их не хватило. Более того, армейцы могли забить еще, но вратарь бело-голубых Игорь Лещук несколько раз спасал свою команду. И судья встречи Кирилл Левников порой принимал неоднозначные решения. Например, не дал красную карточку Лещуку за явный фол и не назначил пенальти в ворота «Динамо», даже несмотря на вмешательство VAR. При этом в похожем эпизоде одиннадцатиметровый был назначен его коллегой Артемом Чистяковым во встрече «Спартак»—«Зенит». Как такое возможно, понимают не все. Футбольный эксперт Владислав Радимов открыто потребовал объяснений у руководителя судейского корпуса: «Нам должны рассказать теперь Мажич и компания, почему за два дня… Вчера примерно такой же момент в матче "Спартак"—"Зенит" ставится на точку, а сегодня идентичный момент не ставится».

Но все эти нюансы не остановили ЦСКА, который показывает футбол высочайшего уровня, и уже после пяти туров эксперты начинают говорить о серьезных претензиях команды в этом сезоне. Комментатор Александр Аксенов считает армейцев реальными претендентами на чемпионство: «Это самая выстроенная команда, самая тренерская команда. Но столько было потерь, уезжали люди, и ЦСКА при этом продолжает играть в хороший футбол, который дает результат. Да, ЦСКА — это претендент на чемпионство». Главное, чтобы красно-синим хватило глубины состава. К сожалению для болельщиков ЦСКА, в этом компоненте команда уступает конкурентам.

Что же касается «Динамо», если учитывать Кубок, то команда пропустила аж семь мячей в двух встречах. Главный тренер бело-голубых Валерий Карпин весь матч хватался за голову, очень нервничал. А после финального свистка даже не предъявил претензий обороне своей команды: «Если пропускают три гола, это не значит, что оборона плохая или в обороне какие-то проблемы. Если первый гол мы получаем, когда мяч у нас, то это не оборона виновата. Первые 15 минут как раз были такими, какими их хотелось бы видеть в идеале. Но потом пропустили гол — как ушат холодной воды, он взяли из ниоткуда. Поэтому это повлияло тоже на игроков». Но 12-е место динамовцев вряд ли устраивает болельщиков команды, особенно если учесть, что перед началом сезона руководители бело-голубых намекали на борьбу за чемпионство. Впрочем, 13-е место «Спартака» и девятое «Зенита» тоже вызывают много вопросов.

Владимир Осипов