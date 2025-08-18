Под Астраханью следствие возбудило дело о хищении бюджетных средств

Ахтубинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил уголовное дело о мошенничестве в рамках муниципального контракта (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, в декабре позапрошлого года муниципальное учреждение ЗАТО Знаменск заключило с коммерческой фирмой контракт на разработку проектной документации по капремонту котельного оборудования. Акт выполненных работ подписали, хотя документация фактически не была предоставлена. Далее на счет фирмы поступило свыше 473 тыс. руб.

Указанные действия должностного лица и главы коммерческой организации повлекли причинение бюджету крупного ущерба. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов