В Госдуме предложили разрешить учителями не отвечать в чатах в нерабочее время

Депутаты Госдумы от «Новых людей» Анна Скрозникова, Георгий Арапов и Амир Хамитов обратились к министру просвещения Сергею Кравцову с предложением дать учителям право не отвечать в родительских чатах в нерабочее время.

Авторы инициативы предлагают закрепить в нормативных актах образовательных организаций предельное время «осуществления служебного взаимодействия». Также они считают важным «исключить практику применения дисциплинарных мер за отсутствие отклика педагога вне рабочего времени» (цитата по ТАСС).

Как указали депутаты, во многих школах сформировалась практика постоянного присутствия учителей в мессенджерах, в том числе в вечернее и ночное время. Они пояснили, что такая нагрузка не учитывается в системе оплаты труда, но «при этом фактически является обязательной». В письме также сказано, что случаи, когда учителей наказывают за долгий ответ в мессенджере, происходят все чаще.