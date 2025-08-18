Глава Удмуртии встретился с министром промышленности и торговли России

18 августа в Минпромторге России прошла встреча министра промышленности и торговли Антона Алиханова с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба министерства. На встрече обсуждались вопросы развития промышленности региона.

Глава Удмуртии отметил, что индекс промышленного производства республики за январь-июнь 2025 года составил 109,2%, а индекс обрабатывающих производств — 120,7%. За последние три года объем финансовой поддержки предприятий региона превысил 2,8 млрд руб., что позволило профинансировать 40 проектов на сумму 6,7 млрд руб.