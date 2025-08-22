Революция излечила русских

23 августа в Пятигорске в торжественной обстановке открылся всесоюзный курортный съезд. Во вступительном слове наркомздрав тов. Семашко обрисовал задачи съезда в деле развития курортного дела.

Фото: Пятигорский Краеведческий Музей Участники всесоюзного курортного съезда

Председатель ЦИК тов. Петровский, приветствуя съезд, призвал медработников — людей науки — двигать вперед советскую медицину и развивать курортное дело. Делегатами съезда тепло встречено было выступление тов. Демьяна Бедного. На открытии съезда присутствовали представители просвещенцев Запада. В приветственном слове немецкий делегат тов. Грешер сказал: «Мы здесь как в сказке. Октябрьская революция излечила вас, русских! Вы стали сильными, бодрыми, смелыми».

Председателем съезда был избран профессор Разумовский, почетным председателем — тов. Семашко. По окончании торжественного заседания в Лермонтовской галерее был устроен товарищеский вечер. Среди делегатов съезда много видных ученых и профессоров.

В преддверии съезда представители губпрофсоветов и губстрахкасс подвели итоги своего ознакомления с деятельностью санаторий Пятигорска, Кисловодска, Ессентуков и Железноводска. Обязательства, принятые Главкурупром по договорам с организациями, выполнены. Отмечая важность вопросов транспорта, лечения, питания и быта больных, комиссия высказала пожелание использовать имеющийся курортный жилфонд для размещения амбулаторных больных, сделав его доступным по цене для рабочих и служащих. В отношении стола — приблизить питание к бытовым навыкам больных.

На зимний сезон в Кисловодске открывается 600 мест.

О курортном съезде писали в 1925 году «Известия».

Материал подготовил Алексей Алексеев