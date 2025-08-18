В Ессентуках более 200 частных домов останутся без электричества

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С утра 19 августа в Ессентуках и станице Ессентукской начнутся отключения электроэнергии. Об этом сообщает Telegram-канал главы Предгорного муниципального округа Николая Бондаренко.

В период с 8:00 до 17:00 будут отключены абоненты в частном секторе по улицам Воздвиженской, Георгиевских кавалеров, Декабрьской, Жердева, им. В. Мирошниченко, им. Жореса Алферова, им. Сергей Гейко, им. Федора Богнетова, Крымской, Лазурной, Московской, Осенней, Прохладной, Рассветной, Родниковой, Речной м Станиславского.

В эти часы без электричества останутся 225 абонентов.

Наталья Белоштейн