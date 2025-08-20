Зеленая альтернатива

Исследователи Санкт-Петербургского государственного университета обнаружили превосходство сигма-дырочных катализаторов над используемыми металлическими аналогами. Это поможет создавать зеленые каталитические системы для фармацевтики и материаловедения.

Авторы исследования Александра Сысоева и Иван Путнин

Фото: Предоставлено Александрой Сысоевой Авторы исследования Александра Сысоева и Иван Путнин

Фото: Предоставлено Александрой Сысоевой

Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в научном журнале Organic & Biomolecular Chemistry.

Каталитические реакции играют важную роль в химической промышленности, позволяя экономить ресурсы при производстве, получать новые материалы и регулировать процессы. Сейчас наука и промышленность все быстрее переходят на экологичные системы, которые либо содержат нетоксичные безопасные металлы, либо вообще их не используют.

Такие системы называются органическими катализаторами, поскольку состоят только из органических соединений и могут ускорять реакции, давая преимущества, которых нет у металлов: высокую избирательность, биосовместимость и простоту получения. Это делает их полезными в фармацевтике, производстве полимеров и других научных областях.

Химики СПбГУ входят в число ведущих специалистов в области органокатализа в России. Так, ранее они доказали эффективность новых катализаторов, основанных на галогенных и халькогенных связях. Удалось подтвердить, что соединения ускоряют химические реакции за счет образования нековалентных связей, а не за счет побочных кислотных примесей.

Ученые Санкт-Петербургского университета изучили катализаторы на основе сигма-дырок — областей с частичным положительным зарядом в молекулах, содержащих атомы галогенов. Оказалось, что они сочетают плюсы металлов и органических катализаторов: высокую активность, экологичность и устойчивость к воде и кислороду.

Ранее взаимодействие сигма-дырочных доноров с краун-эфирами (крупными молекулами, имитирующими биологические среды) изучали только в равновесных системах. Химики СПбГУ исследовали их в более сложных условиях — в реакционной смеси с другими веществами. Они сравнили активность иодония, теллурония и других сигма-дырочных доноров в реакции Шиффа, которая важна для получения лекарств и красителей.

«Мы выяснили, что краун-эфиры замедляют реакцию не из-за “отравления” катализатора, а потому что временно блокируют анилин. Металлы (например, серебро) теряли активность, так как краун-эфир связывал их катионы. Это новый механизм: сигма-дырочные системы работают там, где металлы бессильны»,— объяснила ассистент кафедры органической химии СПбГУ Александра Сысоева.

Органические катализаторы сохраняют активность в присутствии краун-эфиров, а металлы теряют до 93% эффективности. Кроме того, серебро, медь и другие металлы токсичны, дороги и чувствительны к примесям. Их органические аналоги решают эти проблемы, снижают токсичность процессов и помогают внедрять зеленые технологии.

При этом катализаторы на основе иода и теллура устойчивы к воде и кислороду, что упрощает их использование в промышленности. Они также могут работать в условиях, близких к физиологическим (например, среди белков или ДНК), что открывает новые возможности для создания лекарств.

Полина Савенко