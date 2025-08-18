ГК «Продимекс» приняла участие во Всероссийском форуме студентов

В рамках образовательного форума «Развитие АПК. Вызовы времени», прошедшего в Тимирязевской академии, ГК «Продимекс» поддержала ребят, которые планируют строить свою карьеру в АПК России. В интерактивном образовательном центре компании, работающем на базе РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, прошла лекция о производстве сахара. Студенты более детально познакомились с основными особенностями выращивания корнеплода сахарной свеклы, с этапами переработки свеклы в сахар. Эти этапы ребята смогли увидеть при помощи интерактивного макета сахарного завода, который представлен в образовательном центре «Продимекс».

Фото: ГК «Продимекс»

Форум прошел в рамках VIII сезона всероссийской студенческой олимпиады «Я — профессионал» по аграрным специальностям. Мероприятие призвано объединить наиболее талантливую молодежь, активно интересующуюся сельскохозяйственным производством и развитием агропромышленного комплекса России. В этом учебном году количество участников олимпиады значительно возросло: всего по направлению «Аграрное дело» зарегистрировались свыше 3000 студентов из различных регионов России.

Отметим, что программа образовательного форума «Развитие АПК. Вызовы времени» включает в себя лекции ведущих специалистов отрасли, ученых Тимирязевской академии и научно-исследовательских институтов, мастер-классы с использованием имеющегося высокотехнологичного оборудования, а также экскурсии по университету.

«В восьмом сезоне олимпиады 2024-2025 учебного года по аграрным направлениям приняли участие более 3000 студентов. По направлениям, проводимым нашим университетом: ветеринария и зоотехния — 1209 студентов, по агрономии — 992 студента из 64 вузов страны. 450 студентов стали участниками заключительного этапа Олимпиады», — отметил ректор Тимирязевской академии, академик РАН, профессор Владимир Трухачев.