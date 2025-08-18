В Ярославле 5 сентября откроется выставка работ Сурикова

В Ярославском художественном музее 5 сентября откроется выставка произведений художников Василия Сурикова, его зятя Петра Кончаловского и сына Михаила Кончаловского из собрания Русского музея. Об этом сообщается на сайте музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Работы этих художников впервые покажут в Ярославле. Также впервые их работы будут выставлены в едином экспозиционном пространстве. Будут представлены 33 работы. Среди работ Сурикова — «Взятие снежного городка», «Переход Суворова через Альпы в 1799 году», Петра Кончаловского — «А.Н. Толстой у меня в гостях», Михаила Кончаловского — «Обнаженный натурщик».

«Тридцать три работы трех поколений живописцев позволяют нам увидеть преемственность и традиции русского искусства с конца XIX по конец XX века»,— сообщается на сайте музея.

Выставка будет работать до 14 декабря. Входной билет обойдется в 500 руб., для льготных категорий — в 300 руб.

Алла Чижова