Бастрыкин запросил доклад о расследовании нападения собаки на свердловчан

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах о нападении собаки на жителей Свердловской области, сообщили в пресс-службе СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В Екатеринбурге на улице Симферопольская домашняя собака напала на женщину с детьми. По словам родительницы, собака укусила ее за ногу, затем прикусила сына за руку и напала на дочку. У девочки остался небольшой синяк на ребрах. Как сообщает E1, в момент нападения хозяина собаки рядом не было.

«Не было рядом ни камня ни палки, одной рукой я закрывала сына, второй дочку. Потом взяла на руки, чтобы пойти домой, и тогда эта животина прикусила мне пятку»,— сообщила порталу E1 пострадавшая.

По словам жильцов, собака ведет себя агрессивно, бегает без поводка и намордника, а хозяйка не вмешивается.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Владельцу собаки грозит арест на срок до шести месяцев. Расследование уголовного дела продолжается.

Полина Бабинцева