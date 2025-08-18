Британцы протестуют против повышения налогов на ставки на скачках

Как сообщает BBC, Британская скаковая ассоциация (BHA) отменила все конные скачки 10 сентября в знак протеста против планов правительства повысить налоги на ставки. В этот день в стране должно было пройти четыре состязания. Сообщается, что это первая подобная акция протеста в современной истории страны.

Фото: Paul Childs / Reuters

BHA выступает против предложения Министерства финансов о введении единого налога на дистанционные ставки по азартным играм. Это увеличит уплачиваемый букмекерами налог на 15%, приблизив его к налогу на ставки по онлайн-играм, который в настоящее время составляет 21%. BHA заявляет, что повышение налогов на ставки окажет «разрушительное влияние» на отрасль — только в первый год ожидается потеря доходов в размере £330 млн и потеря 2752 рабочих мест.

Комментируя акцию протеста представитель минфина заявил BBC Sport: «Мы обсуждаем создание общих правил в отношении онлайн-ставок. Речь не идет о целенаправленном повышении или снижении какого-либо налога, и мы приветствуем мнения всех заинтересованных сторон, включая бизнес, торговые организации и частные лица».

Евгений Хвостик