Протестующим обещана «необычная реакция государства»

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что в ближайшие дни «государство реализует неожиданные решения, после чего последуют решительные действия». Заявление главы государства прозвучало в ответ на резкую эскалацию на минувшей неделе антиправительственных протестов, вылившихся в ожесточенные столкновения противников и сторонников властей, а также жесткие действия полиции в отношении протестующих. Сербские эксперты ожидают ужесточения действий властей и полагают, что ситуация в стране может развиваться по двум сценариям: проведение досрочных выборов либо скатывание к гражданской войне. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

«В ближайшие три-четыре дня государство реализует неожиданные решения, а затем последуют решительные действия»,— объявил в обращении к нации в воскресенье, 17 августа, президент Сербии Александр Вучич. Отклонив вариант введения чрезвычайного положения, глава государства предупредил: «Может показаться, что мы отступили, испугались... Но реакция государства будет необычной, мы используем все, что есть в его распоряжении, для установления мира и порядка». Деталей планируемых решений и действий властей президент не привел.

Интригующее заявление Александра Вучича стало ответом на эскалацию на минувшей неделе антиправительственных протестов, которые студенты и оппозиция проводят уже десятый месяц.

Ночь на понедельник, 18 августа, стала шестой по счету, когда в разных городах Сербии произошли столкновения сторонников и противников властей, завершившиеся разгоном протестующих полицией и жандармерией.

Столкновения начались в двух небольших городках на севере, после чего охватили практически всю страну. И теперь ожесточенные сражения на улицах происходят каждый вечер и каждую ночь.

Участник протестов в Сербии Фото: Zorana Jevtic / Reuters Протестующие бьют окна Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Сценарий противостояния изо дня в день, по сути, не меняется. Выступления студентов и оппозиции начинаются после восьми-девяти вечера протестами у отделений правящей Сербской прогрессивной партии и госучреждений. В их защиту, как правило, встают сотни сторонников властей, забрасывающих протестующих пиротехническими средствами и камнями, те зачастую отвечают тем же. В ряде случаев дело заканчивается разгромом или поджогом офисов правящей партии и почти всегда — жесткими столкновениями противоборствующих сторон.

Полиция и жандармерия с помощью слезоточивого газа и других спецсредств разгоняют протестующих, оттесняя их на периферию населенных пунктов при помощи бронированной спецтехники. Причем действуют стражи порядка сейчас куда более жестко, нежели прежде,— почти после каждой акции протеста в соцсетях появляются десятки снимков применения полицией дубинок против демонстрантов, и эти сюжеты сопровождают новые призывы к протестам.

В насилии каждая из сторон обвиняет оппонентов.

По свидетельству же очевидцев, столкновения в большинстве случаев начинают находящиеся в рядах сторонников властей крепкие парни в черных футболках и масках, вооруженные битами и металлическими прутами.

Во время одного из протестов они жестоко избили даже оппозиционного депутата сербского парламента Педжу Митровича, хотя тот и успел сообщить, что является народным избранником.

Люди в масках есть и среди протестующих. Они, как правило, находятся в первых рядах демонстрантов и первыми вступают в схватку со сторонниками властей или полицией. Именно такая группа в масках, по данным сербских СМИ, разгромила и подожгла в ночь на субботу офис правящей партии в городе Валево, а также повредила здания прокуратуры и мэрии. Часто сами протестующие открыто высказывают подозрения, что это «засланные в их ряды провокаторы», призванные подтвердить утверждения властей, что столкновения инициирует оппозиция.

Так или иначе, но носившие девять месяцев в основном мирный характер протесты переросли в насилие.

«Ситуация в Сербии скатывается к открытой гражданской войне,— говорит специалист по вопросам безопасности, профессор Белградского университета Филип Эйдус.— Налицо насилие на улицах и откровенное срастание силовиков с партийными активистами».

Протестующие используют мусорные баки, чтобы возвести баррикады Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters Протестующий рисует граффити Фото: Djordje Kojadinovic / Reuters

Анонсированные президентом «новые решения и действия» эксперты оценивают скептически. «Все, что Вучич мог, он уже продемонстрировал. Через три-четыре дня он может разве что одеть своих сторонников в полицейскую форму, чтобы увеличить численность полиции, которая выходит из повиновения,— говорит “Ъ” бывший сербский дипломат, а ныне политолог Сречко Джукич.— Гражданская война фактически уже началась, а сербские города превратились в очаги восстания. Единственное рациональное решение в нынешней ситуации — отставка президента. Или, возможно, выборы».

Геннадий Сысоев