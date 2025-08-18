Путин поддержал введение моратория на банкротство фермеров в Ростовской области

Президент России Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря о введении в регионе моратория на банкротство агропроизводителей.

На встрече с врио губернатора Владимир Путин обратил внимание на падение объемов производства в Ростовской области. Юрий Слюсарь сообщил, что сокращение связано с неблагоприятными погодными условиями — поздними заморозками, жарой, засухой, маловодьем. «Конечно, это большие убытки и потери. По областной линии меры поддержки оказываем, но в этом году нам без помощи федерального центра будет очень тяжело»,— добавил господин Слюсарь (цитата по сайту Кремля).

По словам врио главы региона, фермеров из Ростовской области беспокоит продление льготных кредитов с 2025 на 2026 год. Он пояснил, что «в этом году просто отдавать будет не из чего» из-за низкой урожайности. «Высока вероятность того, что они (фермеры,— "Ъ") выставят все свои угодья на продажу, уйдут в крупные агропромышленные холдинги»,— продолжил Юрий Слюсарь. Для сохранения малых и средних фермерских хозяйств господин Слюсарь предложил ввести мораторий на банкротство агропроизводителей.