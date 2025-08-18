МТС заблокировала 66 млн спам-звонков на Северном Кавказе

Цифровая экосистема МТС проанализировала статистику нежелательных вызовов, заблокированных сервисом «Защитник» на Северном Кавказе в первом полугодии 2025 года. За этот период в регионе было остановлено 66 млн подозрительных звонков, рассказали в пресс-службе МТС в СКФО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лидерами по числу заблокированных спам-вызовов стали Ставропольский край с 26 миллионами случаев и Дагестан с 15 млн. Наибольший прирост количества остановленных звонков на 75% зафиксирован в Чечне. Это связано как с увеличением пользователей сервиса «Защитник», так и с ростом числа нежелательных вызовов.

Полная статистика заблокированных спам-звонков в первом полугодии включает: Северную Осетию — 13 млн, Кабардино-Балкарию — 3 млн, Чечню — 2,8 млн, Карачаево-Черкесию — 2,7 млн и Ингушетию — 1,6 млн вызовов.

Пиковая активность спамеров пришлась на март, а в апреле количество нежелательных звонков сократилось практически вдвое. Рекордсменом по числу заблокированных вызовов стал житель Ставрополья — спамеры и мошенники пытались дозвониться ему 9549 раз за полгода, что составляет в среднем 53 звонка ежедневно. Второе место занял житель Дагестана с 9404 попытками.

Общая продолжительность заблокированных вызовов составила свыше 16 миллионов минут, что эквивалентно 30 годам несостоявшихся разговоров. Больше всего времени пришлось на Ставрополье — 6 млн минут. По этому показателю край приближается к первой десятке российских регионов, включающей Москву с областью, Санкт-Петербург с Ленобластью, Краснодарский край и Ростовскую область. Дагестан занимает 25-е место в общероссийском рейтинге с результатом 4 млн минут.

Как и в предыдущем году, абонентам СКФО чаще всего поступали предложения от банков, опросы, звонки коллекторов, спамеров с предложениями товаров и услуг, а также возможных мошенников.

В текущем году жители Северного Кавказа начали использовать новую функцию «Безопасный звонок». Этот ИИ-помощник анализирует беседу и выявляет признаки мошенничества. При обнаружении угрозы робот предупреждает абонента во время разговора фразой: «Возможно, вы разговариваете с мошенником». Наибольшее число срабатываний функции зафиксировано в Ставропольском крае — более тысячи случаев.

Тат Гаспарян