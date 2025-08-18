Главе СКР доложат по делу о нарушении прав инвалида в саратовском поселке

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о результатах расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав пожилого инвалида в поселке Дубки. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее граждане в обращении к господину Бастрыкину рассказали о нарушении прав 70-летнего инвалида при переселении из аварийного жилья. С их слов, в рамках реализации адресной программы пенсионеру предоставили квартиру на пятом этаже дома по ул. Центральной в Дубках, где нет лифта.

Авторы обращения отметили, что инвалид не может самостоятельно подняться в свою квартиру. При этом, как они уточнили, в суд поступил иск о принудительном вселении его в это жилище. Неоднократные обращения в компетентные органы остались без внимания.

Павел Фролов