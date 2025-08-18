В Самарской области утвердили новый порядок мониторинга состояния МКД

Правительство Самарской области утвердило новый порядок мониторинга состояния многоквартирных домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава кабинета министров региона Михаил Смирнов.

Документ создает правовую основу для капитального ремонта и признания домов аварийными. По данным господина Смирнова, управляющим компаниям рекомендуется ознакомиться с новыми требованиями для эффективного выполнения своих обязанностей.

Полный текст документа будет доступен на официальном портале правовой информации Самарской области.