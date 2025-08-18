Украина и Россия обменялись списками гражданских лиц для репатриации

Украина передала России список граждан для взаимной репатриации. Российская сторона также представила список из 31 человека. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, на Украине находится 31 житель Курской области. Дата возвращения российских граждан будет определена по итогам встречи с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Переговоры состоятся на этой неделе.

«Любые условия по возвращению курских жителей противоречат нормам международного права»,— сказала госпожа Москалькова журналистам (цитата по ТАСС). Она подчеркнула, что Россия готова к диалогу, который мог бы помочь решить вопрос.

Ранее госпожа Москалькова завляла, что часть жителей Курской области украинская сторона удерживает в качестве военнопленных, так как они оказали «сопротивление входящим нацистским войскам». Всего в Россию удалось вернуть более 100 человек.