Группа активистов с Гретой Тунберг заблокировала дорогу к норвежскому НПЗ

Грета Тунберг и группа активистов из экологического движения Extinction Rebellion заблокировали дорогу и морские пути, ведущие к единственному нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Норвегии.

Как передает NRK, о проведении акции возле НПЗ в Монгстаде было известно заранее. На демонстрацию вышли от 150 до 200 экоактивистов. «Мы здесь, потому что совершенно ясно, что у нефти нет будущего. Ископаемое топливо приводит к смерти и разрушениям, и поэтому мы должны оказать давление на нефтедобытчиков Норвегии»,— заявила Грета Тунберг.

Компания Equinor, которой принадлежит НПЗ, обратилась в полицию с просьбой выдворить протестующих с территории предприятия. Там сообщили, что активисты проникли на предприятие на нескольких каяках и прогулочной лодке. Полиция обязала протестующих самостоятельно покинуть промзону.

НПЗ в Монгстаде — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Европе. Мощность предприятия — около 240 тыс. баррелей в сутки.