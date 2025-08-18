Главе СКР доложат о препятствиях к расследованию обстоятельств ДТП под Саратовом

Глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по доводам публикации о создании препятствий к расследованию обстоятельств дорожной аварии в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее родственники погибшего в ДТП жителя Саратовской области в опубликованном в СМИ обращении попросили господина Бастрыкина разобраться в ситуации с созданием прокуратурой препятствий к расследованию обстоятельств аварии, одним из участников которой стал депутат городского совета Вольска. Граждане полагают, что именно он является виновником случившейся трагедии. Они утверждают, что возникли сложности в части привлечения депутата к ответственности из-за отмененного решения о возбуждении уголовного дела.

Следственные органы регионального подразделения СКР возбуждали в отношении депутата уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ), но первый зампрокурора Саратовской области Игорь Минеев отменил постановление. Следствие обжаловало это решение прокурору региона Сергею Филипенко, однако он отказал в удовлетворении жалобы.

СУ СКР по Саратовской области вновь возбудило уголовное дело по факту дорожной аварии. По поручению Александра Бастрыкина начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о принятых процессуальных решениях и о ходе расследования дела.

Павел Фролов