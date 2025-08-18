В Кургане пьяный байкер-подросток протащил полицейского за мотоциклом

Курганского подростка, находившегося в состоянии опьянения и протащившего инспектора ДПС за мотоциклом, привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения и без права управления) и ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Инцидент произошел около двух часов ночи 15 августа. Во время службы на федеральной дороге Р-254 «Иртыш» инспекторы ДПС заметили мотоцикл без номеров и попытались остановить его. Однако водитель свернул в лес в сторону поселка Чистое Поле, полицейские поехали за ним. После непродолжительной погони байкер остановился на улице в поселке, один из инспекторов подошел к нему и схватил за руку. Водитель неожиданно поехал, протащив за собой сотрудника правоохранительных органов. Вскоре мотоциклист врезался в забор и упал вместе с полицейским.

Инспекторы установили, что мотоциклом OXO Base 250 M управлял 16-летний подросток, проживающий в поселке Чистое Поле и не имеющий прав. Он был пьян. Юношу доставили в отдел полиции, где в отношении несовершеннолетнего составили административные материалы. Проводится проверка по факту применения насилия к сотруднику, находившемуся при исполнении служебных обязанностей.

Виталина Ярховска