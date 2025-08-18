Нейросети меняют карьерный трек

Только в 20245 году ИИ оставил без работы 76,5 тыс. американских айтишнков. Функции уволенных, как пишет издание Fast Company, взял на себя искусственный интеллект. Сложнее всего сейчас выпускникам вузов, их практически не берут на работу. Как выяснил “Ъ FM” наем junior-специалистов поставили на стоп и российские IT-компании. А это уже ломает саму вертикаль построения карьеры. Тему продолжит Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sivaram V / Reuters Фото: Sivaram V / Reuters

Технологические компании наняли на 25% новичков меньше, чем год назад. А все потому, что стартовые позиции таких сотрудников уже заменяет ИИ. Статистика, которую приводит издание Fast Company, не вселяет оптимизма. По данным аналитиков, 40% работодателей по всему миру в ближайшие пять лет планируют серьезно сократить штат. Компании тестируют различные сценарии оптимизации, увольняя уже командами. Есть мнение, что искусственный интеллект вполне может заменить сразу трех junior-аналитиков.

Не исключение и российский IT-cектор. Замедление экономики влияет на запуск новых проектов и набор персонала, замечает сооснователь сервиса «Битрикс 24» Сергей Рыжиков: «У нас тоже есть оптимизация. Например, отдел поддержки: вместо 200 человек на сегодняшний момент там работает уже 60. И больше 70% задач выполняет искусственный интеллект. Таких позиций в разных компаниях будет становиться все больше, и, скорее всего, какие-то новые позиции сократятся. Компании немного "похудеют", примерно на 10% в течение года.

Целенаправленно бизнес старается не афишировать, что они ведут сокращение сотрудников за счет искусственного интеллекта. Это нервирует и персонал, и компанию.

Хотя имеет место и хайп, когда говорят, что, мол, у нас искусственный интеллект все поменял».

ИИ сделал дипломы бесполезными, так уже считает половина зумеров в США, пишет РБК, ссылаясь на исследование Всемирного экономического форума. Раз не берут, зачем учиться, тратить время и деньги на высшее образование? Тем более, когда оно стало заметно дороже. В 2025-м стоимость платных программ по IT-направлениях в топовых российских вузах выросла в среднем на 20% и доходит уже до 1 млн руб. за год обучения. Но это все еще выгодное вложение, говорит и. о. ректора МГТУ «СТАНКИН» Борис Падалкин: «В последний год темпы роста интереса к IT-образованию снизились, потому что рост зарплат в этом секторе стал меньше, нежели раньше, произошла стагнация. Если говорить о том, насколько рентабельно образование, то зарплаты в сфере IT через пару лет службы в хорошей компании достигают порядка 200 тыс. Год образования стоит 400-500 тыс. За четыре года — это 1 млн 600. И эти деньги специалист зарабатывает за 10 месяцев».

Это оптимистичный сценарий. По фатку junior-специалистам сейчас предлагают не больше 80 тыс. руб. И не особо берут. И проблема вовсе не в ИИ. А в самих зумерах. Бизнес не готов в них вкладываться. У этого поколения другой карьерный трек, и не всегда понятно, как их мотивировать. А чтобы получить работу, начинать надо с первого курса, считает гендиректор Oxygen Павел Кулаков: «Студент должен выстроить стратегию своей интеграции в компанию. Этот тренд сейчас стал проявляться и на Западе, и у нас. Стратегия правильного студента: как только он попадает в вуз, заводит себе страничку в условном Linkedin или еще в каком-то профессиональном сообществе, выкладывает все свои данные, текущие скилы. На первом курсе ищет, где пройти практику, какие дополнительные курсы можно освоить. Следующий год — стажировки уже за какие-то деньги. Старшие курсы — это работа на четверть ставки, на полставки.

И когда студент выпускается, он уже попадает в профессиональную среду полноценным специалистом, который разговаривает со своим работодателем на одном языке».

Но талантливых студентов с правильной стратегией не больше 10-15%, остальные могут просто не найти работу по специальности, говорят собеседники “Ъ FM”. Но, с другой стороны, junior приходя в компанию, довольно легко может стать middle за счет использования ИИ, правда, расти дальше уже не сможет, ведь он не научился самостоятельно думать и принимать решения.

Аэлита Курмукова