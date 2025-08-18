Ижевчанина подозревают в призывах к экстремизму на религиозной почве

В Ижевске задержали местного жителя, подозреваемого в призывах к экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ.

Установлено, что подозреваемый размещал в интернете материалы с призывами к насилию на религиозной почве. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для закрепления доказательств. Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до 5 лет.