ФАС оштрафовала Газпромбанк за ненадлежащую рекламу о вкладе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Газпромбанк за нарушение рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Сумма штрафа не раскрывается.

В июле ФАС возбудила дело в отношении Газпромбанка и признала рекламу организации ненадлежащей. Ролик на радио был посвящен вкладу с повышенной ставкой до 24% годовых. «При этом иные сведения, влияющие на сумму доходов, в нем отсутствовали»,— говорится в заявлении службы. По оценкам ФАС, потребители не получали полную информацию обо всех условиях финансовой услуги.

В предыдущий раз служба штрафовала Газпромбанк в мае. Ведомство признало ненадлежащими два рекламных ролика: один рассказывал о вкладе по ставке до 25% годовых, другой — о кэшбэке в размере 35%.