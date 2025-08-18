Аукционы по двум проектам КРТ в Кемерове не состоялись из-за отсутствия желающих

Торги на право заключения двух договоров о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки микрорайона 6/1 и микрорайона 12/2 в Центральном районе Кемерова не состоялись. Заявки от потенциальных инвесторов принимались с 18 июля по 14 августа. За это время не поступило ни одной заявки, указано на сайте торгов.

«Аукцион признать несостоявшимся, так как по окончанию срока приема заявок не подано ни одной заявки на участие», — говорится в решении комиссии.

Начальная стоимость по участкам площадью 7,3 га и 14,58 га составляла 13,7 млн руб. и 29,6 млн руб. соответственно. По проектам КРТ застройщику предстояло снести 15 многоквартирных дома на территории микрорайона 6/1 и 32 многоквартирных, 55 индивидуальных дома на территории микрорайона 12/2. Подрядчику необходимо построить на их месте 76,6 тыс. кв. м и 153 тыс. кв. м нового жилья. Договор заключается на 9 и 10 лет.

