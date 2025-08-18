Рейтинг Трампа резко вырос после встречи с Путиным

Рейтинг Дональда Трампа заметно повысился после его встречи с Владимиром Путиным. Согласно последнему опросу InsiderAdvantage, действия президента США одобряют 54% респондентов, а 44% высказываются скептически.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Опрос проводился с 15 по 17 августа — сразу после саммита глав двух государств на Аляске. В июле положительно оценивали работу господина Трампа на посту президента 50% опрошенных, при этом не одобряли его действия 48% респондентов, отмечает Newsweek.

Согласно опросам других исследовательских компаний, рейтинг Дональда Трампа значительно ниже. Так, по данным Pew Research Center, рейтинг одобрения президента в начале августа снизился до 38%, при этом негативно оценивают его работу 60% опрошенных. Пару месяцев назад деятельность господина Трампа одобрял 41% респондентов, отмечает аналитический центр.

Кирилл Сарханянц