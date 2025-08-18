В Челябинске число сделок с новостройками выросло на 7%

В июле 2025 года в Челябинске заключили около 240 сделок по приобретению квартир в новостройках. За месяц показатель увеличился на 7%. Общая площадь реализованной недвижимости составила более 11,9 тыс. кв. м, что на 9% больше, чем в июне, сообщает «Яндекс Недвижимость».

В среднем по миллионникам число сделок за месяц выросло на 17,8%. Лидерами стали Самара (+70%), Волгоград (+35%), Краснодар (+32%), Новосибирск (+32%) и Пермь (+29%). Что касается количества покупок квартир в новостройках, больше всего недвижимости реализовали в Москве (6,2 тыс. сделок; +15% к июню), Санкт-Петербурге (2,6 тыс.; +17%), Екатеринбурге (1,6 тыс.; +8%), Краснодаре (1,6 тыс.; +32%) и Ростове-на-Дону (1,2 тыс.; +20%).

Виталина Ярховска