Ифигении в Инсбруке

На фестивале старинной музыки в австрийском Инсбруке исполнили редкую оперу Антонио Кальдары «Ифигения в Авлиде». Ифигений в итоге оказалось несколько. Пытается их перечислить Алексей Мокроусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мужчины в спектакле стараются не расставаться со шлемами, а женщины — с куклами

В эпоху климатических перемен полный штиль на море вряд ли покажется чем-то удивительным — если, конечно, от этого не страдает целый флот. Но именно так случилось с древними греками, когда они собрались в поход на Трою, чтобы вернуть спартанскому царю Менелаю его жену Елену. Богиня охоты Диана наслала безветрие, корабли не смогли отправиться в поход, и божественный ультиматум звучал жестоко: спасет только жертвоприношение Ифигении, дочери микенского царя Агамемнона, который прогневал богиню, убив ее любимую лань.

На этот сюжет написали пьесы не только Еврипид, но и Расин, на последнего и ориентировался в своей работе популярный итальянский либреттист Апостоло Дзено — всего на его текст об Ифигении создано три оперы, и первую сочинил Антонио Кальдара (1670–1736). Ее поставили в Вене, где Кальдара служил вице-капельмейстером императорского оркестра — должность на редкость почетная, ведь император Священной Римской империи Карл VI был не просто отчаянным меломаном, но и сам любил дирижировать, это у него получалось лучше, чем политика.

Режиссурой нынешней постановки занималась команда кукольников PerPorc из Каталонии, Анна Фернандес и Санти Арнал. Они сотрудничают со многими культурными институциями, от барселонского Gran Teatre del Liceu до Национального оркестра Лилля, в их активе, в частности, две постановки Стравинского, «Петрушки» и «Царя Эдипа». Фантазия их была ничем не ограничена: в последний раз Кальдару ставили в 1718 году, большего раритета трудно придумать. Это по-хорошему нарядный спектакль: декорации и костюмы живущей в Мадриде московской художницы Александры Семеновой удачно сочетают времена и стили, здесь и античность, и барокко, пестрота сцены напоминает о том, что театр когда-то был радостным даже в трагедии.

При всем очевидно серьезном отношении к музыке — нынешним постоянным оркестром фестиваля Accademia Bizantina дирижирует музыкальный руководитель Инсбрука Оттавио Дантоне — на сцене ощутим дух современности, возможно, благодаря легкой иронии, которую трудно сегодня скрыть при постановке барочной оперы. Именно эта ирония лишает спектакль музейности и скуки. Мужчины здесь сплошь цари, и главное их занятие, кроме статуарных поз, это снятие-надевание шлемов. Как только снимет, превращается из царя в обыкновенного человека, полного проблем и не справляющегося с собственными страстями. Довольно неожиданное развенчивание власти, если учесть, что предваряет спектакль ария-обращение к главному зрителю Кальдары — Карлу VI. Откровенный подхалимаж, напоминающий, как неразрывен и постоянен союз заказчиков и исполнителей в искусстве.

Во время увертюры начинается театр теней с античными героями. Затем на сцене появляются куклы, но принадлежат они только героиням и все так или иначе связаны со смертью, с готовностью умереть. Певицы сами управляют куклами, возможно, это лишает последних привычной подвижности, но дает постановщикам возможность разделить предначертанное человеку и его право на личное усилие. В итоге Ифигению (в заглавной партии швейцарская сопрано Мари Лис) в жертву не приносят, а счеты с жизнью сводит самый неожиданный персонаж, влюбленная в Ахилла правительница Лесбоса Елисена (немецко-французская сопрано Нейма Фишер) — у Расина ей соответствует Эрифила. Оказывается, ее настоящее имя Ифигения, она дочь от Тесея той самой Елены, из-за которой началась Троянская война; гнев богини удовлетворен этой жертвой.

И Карло Вистолли (он поет Ахилла), и Мартин Ванберг (Агамемнон), и Лоренс Килсби (Улисс) уже известны публике своими успехами на проходящем в рамках инсбрукского фестиваля конкурсе барочных певцов имени Антонио Чести. В общей сложности в этом конкурсе участвовали шесть из восьми участников «Ифигении в Авлиде», что говорит не только о высоком КПД конкурса, но и том, что своих лауреатов Инсбрук не забывает. Имена новых лауреатов объявят 31 августа, после финального концерта конкурса. В его жюри входит, в частности, меццо-сопрано Анна Бонитатибус, а возглавляет его хорошо известный по работе в Москве оперный менеджер Себастьян Шварц.

Тема судьбы и личного усилия стала главной на фестивале этого года: ответствен ли человек за происходящее с ним, или он лишь игрушка в руках высших сил? 55 концертов и спектаклей по-разному подходят к этой проблеме, не только через отношения с властными силами, но и через любовные драмы. На этом, в частности, построена программа концерта ансамбля L’Arpeggiata под управлением Кристины Плюхар, известной специалистки по аутентичному исполнению. Отмечающий в этом году 25-летие ансамбль составил концерт на основе своего последнего альбома «Wonder Woman», посвященного женщинам-композиторам XVII века, таким как Барбара Строцци, Франческа Кампана и Франческа Каччини. Их арии прозвучали в контексте народных песен, и здесь блеснул Винченцо Капеццуто, начинавший карьеру как танцор и открытый Кристиной Плюхар как певец.

В качестве оперы для молодых певцов в этом году выбрали «Юстина» Вивальди, с едва ли не самой знаменитой арией контратенорового репертуара «Vedro con mio diletto» («Увижусь ль я с моей женой?»). Еще одной оперной постановкой станет «Ифигения в Тавриде» полузабытого мастера неаполитанской школы Томмазо Траэтты, над которой работали режиссер Никола Рааб и дирижер Кристоф Руссе с оркестром Les Talens Lyriques. Любопытно, насколько «парной» окажется она к «Ифигении в Авлиде».

Алексей Мокроусов