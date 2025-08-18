В Ижевске фрезеровщик получил тяжелую травму на производстве

23-летний фрезеровщик получил тяжелую травму на производстве в Ижевске. Как сообщает Государственная инспекция труда по республике, инцидент произошел 11 августа. Работник, осуществляя уборку рабочего места, не отключил фрезерный станок, и его правая рука была затянута в механизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коллеги выключили станок и вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего обширные раны и переломы: рвано-скальпированная рана правой лопаточной и подмышечной областей, открытый перелом правой лопатки, закрытый перелом локтевой кости и вывих головки лучевой кости. Инспекция труда начала расследование происшествия и провела внеплановую проверку на предприятии.