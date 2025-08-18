Убрать подземные хранилища радиоактивных отходов АЭХК планируется в 2027 году

Завершить работы по вывозу радиоактивных отходов из «сооружений 310» АО «Ангарский электролизный химический комбинат» (АЭХК, входит в АО «ТВЭЛ») в Иркутской области планирует до конца 2025 года.

«За прошедшее время было освобождено от отходов девять пунктов хранения. Сейчас работы в активной фазе. Все 10 хранилищ будут освобождены до конца 2025 года»,— сообщил руководитель проекта «АЭХК» Игорь Хисамутдинов (цитата по «Интерфакс»). Общая площадь хранилищ составляет более 1,2 тыс. га.

По его словам, в 2026 году планируется провести снос всех сооружений, а также вывести строительный мусор. В 2027-ом ожидается ликвидация инфраструктуры согласно утвержденной концепции по выводу из эксплуатации «сооружений 310».

Реализация проекта ведется с 2021 года. Отходы, которые были извлечены из подземных хранилищ, передаются «Национальному оператору по обращению с радиоактивными отходами» для последующего захоронения. Работы были организованы после того, как в 2014 году было остановлено сублиматное производство на «АЭХК». Комбинат складировал отходы с 1961-го по 2011 годы.

«АЭХК» — занимается производством обогащенного гексафторида урана. Его используют в целях создания ядерного топлива для атомных электростанций. Предприятие было запущено в 1957 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка АО составила 7,67 млрд руб., чистая прибыль — 2,9 млрд руб.

Александра Стрелкова