Росаккредитация: половина отелей не прошли обязательную «самооценку»

С 1 сентября в России вступает в силу требование к отелям, санаториям и глэмпингам о самостоятельной оценке своих объектов в системе Росаккредитации. Глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач сообщил РБК, что процедуру «самооценки» в настоящий момент прошли 13,5 тыс. объектов из 26,8 тыс.

Согласно закону, отели и гостиницы, которые не провели «самооценку», с 1 сентября не смогут легально принимать туристов и продвигать свои предложения через туристические агрегаторы.

Как рассказал господин Вольвач, больше всего объектов прошли процедуру в Москве (1,5 тыс.), Краснодарском крае (1,3 тыс.) и Московской области (0,7 тыс.). С начала августа количество заявок на «самооценку» увеличилось с 1,5 тыс. до 4,5 тыс. в неделю.