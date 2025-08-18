К актеру и депутату Дмитрию Певцову подали иск о защите репутации

В Тверской районный суд Москвы поступил иск к актеру и депутату Госдумы («Новые люди») Дмитрию Певцову. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, взыскании денежной компенсации морального вреда подала Тищенко А.Е. Она утверждает, что господин Певцов «отказал ей в личном приеме, публично оскорбив и, тем самым, причинив нравственные страдания и душевные переживания».

Подготовка к судебному разбирательству назначена на 15 сентября.