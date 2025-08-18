Стоимость бензина АИ-92 на бирже установила новый рекорд

Цены на бензин АИ-92 на Петербургской бирже по индексу европейской части России 18 августа выросли на 1,28%, до 71,309 тыс. руб. за тонну, установив новый рекорд. Предыдущий максимум был зафиксирован в сентябре 2023 года, когда котировки достигли 70,52 тыс. руб. за тонну.

Марка АИ-95 18 августа подорожала на 1,86%, до 80,3 тыс. руб. за тонну. Максимума в 80,5 тыс. руб. котировки достигли 12 августа. Цены на дизельное топливо выросли на 0,93%, до 59,274 тыс. руб. за тонну.

На фоне роста оптовых котировок вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей. Для трейдеров, нефтебаз и производителей, выпускающих менее 1 млн тонн бензина в год, запрет может быть продлен и на октябрь.