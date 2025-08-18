Образовательные учреждения Нижнего Новгорода готовы к новому учебному году

В Нижнем Новгороде на подготовку школ, детских садов и учреждений дополнительного образования к новому учебному году направили 2,5 млрд руб. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

По его словам, на эти средства провели текущий ремонт, противопожарные и антитеррористические мероприятия, а также оснащение пищеблоков. Всего в Нижнем Новгороде насчитывается 471 образовательное учреждение. Все они готовы к новому учебному году. Приемка, запланированная до середины августа, прошла успешно.

«Программу по школам в этом году завершаем и уже разрабатываем подобную по детским садам. Приобрели учебники, лабораторное, компьютерное, спортивное оборудование, дополнительно оснастили медицинские кабинеты»,— рассказал Юрий Шалабаев.

Он добавил, что в сентябре в школу пойдут более 158 тыс. ребят, из них — 14 тыс. первоклашек. В детские сады пойдут более 61 тыс. детей.

В городском департаменте образования рассказали, что сегодня в Нижнем Новгороде наблюдается высокий уровень вовлеченности школьников в систему дополнительного образования. Программами дополнительного образования сегодня охвачены 84,2% учащихся. В абсолютных цифрах — это почти 158,9 тыс. детей.

«Это стало возможным благодаря расширению сети кружков и секций, федеральным и региональным проектам, сотрудничеству с учреждениями культуры, спорта и науки»,— считают в департаменте.

Андрей Репин