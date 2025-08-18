В Самаре горел Губернский рынок

Пожар произошел на Губернском рынке в Самаре утром в понедельник, 18 августа. Сообщение о происшествии на улице Агибалова, 19, поступило на пульт оперативных служб в 11:05 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пожар удалось потушить в 11:56 (MSK+1). Площадь возгорания составила 6 кв. м.

Никто не погиб и не пострадал. Эвакуация сотрудников и посетителей не потребовалась.

Для ликвидации пожара было задействовано 30 человек и 8 единиц техники. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

Георгий Портнов