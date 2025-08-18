«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Российский рынок нервно реагирует на геополитические темы. 18 августа состоится визит президента Украины и европейской делегации в Вашингтон. От результатов переговоров будет зависеть динамика российского рынка. Игроки нервничают, ожидают, что реальность будет достаточно печальной. Наиболее ликвидные бумаги уже упали почти на 4%. Что делать инвесторам? На какие акции обратить внимание, чтобы вложить миллион рублей? Или стоит постоять в стороне и дождаться, когда рассеется геополитический туман? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Олег Богданов: Если ссылаться на западную прессу и источники в Белом доме, главная экономическая тема, которая обсуждалась на Аляске между российской делегацией и американской делегациями — это, естественно, сырьевая, газовая тема. Говорили даже о ледоколах, которые позволят поставлять газ из Аляски на европейский континент. Все это новые логистические пути для Соединенных Штатов, для их компаний нефтегазового сегмента. Это сотрудничество имеет большие перспективы. Несмотря на то, что рынок колеблется, основной тренд развивается именно в данном направлении — газ и нефть. И именно российские газовые компании — «Газпром», НОВАТЭК — которые сегодня активно падают, здесь являются доминирующими и основными. И в этом отношении композиция может быть выбрана очень интересная: лонг в нашем нефтегазе, и для страховки — шорт российского рубля. Это позволит инвестору захеджировать позицию при любом раскладе геополитического характера.

Полная версия программы: