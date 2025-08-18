Умер актер и создатель группы «Рок-отель» Хейго Мирка

Эстонский музыкант и актер, основатель группы «Рок-отель» Хейго Мирка умер 14 августа в возрасте 81 года. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Хейго Мирка был басистом и вокалистом ансамбля «Рок-отель» (Rock Hotel) с момента основания группы в 1978 году вплоть до завершения ее деятельности в 2022 году. Он написал песни Mdas on («Ночь прошла»), Vana raadio («Старое радио») и другие. Как актер Хейго Мирка снялся в социальной драме «Я не приезжий, я здесь живу», которая вышла в советский прокат в 1989 году. Также участвовал в создании фильма 1982 года «Шлягер этого лета».

Артист родился 20 апреля 1944 года. Окончил музыкальную школу в Таллине по классу контрабаса, позднее работал там же преподавателем игры на басу. До основания своей группы был бас-гитаристом в коллективах Optimisted (1965-1969) и Psycho (1974-1977).