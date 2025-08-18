Вечеринки надо отработать

Мировой суд Железнодорожного района Екатеринбурга назначил 200 часов обязательных работ организатору клубных вечеринок Станиславу Словиковскому за оскорбление чувств верующих. По версии следствия, он администратировал telegram-канал «BV XXX», в котором в качестве анонса вечеринок были опубликованы две фотографии девушек, демонстрирующих религиозную атрибутику в сексуализированном контексте БДСМ-практик. Станислав Словиковский свою вину не признал и намерен обжаловать решение суда.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Станислав Словиковский

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ Станислав Словиковский

Фото: Артем Путилов / Коммерсантъ

Станислава Словиковского задержали 25 мая 2024 во время полицейского рейда в одном из клубов на вечеринке «Ковчег», организатором которой он считался. Вскоре было возбуждено уголовное дело по ст. 148 УК РФ (оскорбление чувств верующих). По словам Станислава Словиковского, причиной для задержания стали публикации откровенных фотографий в telegram-канале «BV XXX».

Как следует из обвинительного заключения, на первой фотографии модель была сфотографирована с терновым венком, а на второй другая девушка запечатлена на фоне железной арматуры, напоминающий Андреевский крест. По мнению обвинения, наряды девушек демонстрировали религиозную атрибутику в сексуализированном контексте БДСМ-практик.

Материалы уголовного дела были переданы для рассмотрения в мировой суд Железнодорожного района.

В ходе судебных заседаний были зачитаны показания свидетельницы — одной из модели, позирующей для фото. По ее словам, она не знала, что фотографии с ней используются в telegram-канале, у нее не было намерений оскорбить чувства верующих, а претензий к Станиславу Словиковскому она не имеет.

Станислав Словиковский рассказал суду, что пятнадцать лет занимался исследования христианства. По его словам, он снимал документальные фильмы в разных концах мира о религии, коллекционировал библии. «У меня дома несколько вариаций библий: от старых, 100-летних давностей, написанных на слоновой кожи, до современных. И предъявленное обвинение, мне кажется, достаточно абсурдно, потому что я не имел целей, и не мог оскорбить христианскую веру, потому что эта фотосессия вообще никак не была связана с этим»,— подчеркнул господин Словиковский. Но уточнил, что готов извиниться перед теми, кого подобные фотографии могли задеть.

Гособвинитель отметил, что представитель ФСБ доказали факт администрирования telegram-канала Станиславом Словиковским. Во время судебных прений прокурор запросил для него в качестве наказания 220 часов обязательных работ. Прокурор уточнил, что не видит причин лишать свободы подсудимого. По его словам, вина клубного деятеля доказана полностью, что подтверждают показания свидетелей и самого обвиняемого.

Не согласилась с обвинением адвокат Ульяна Левина.

Она подчеркнула, что сомнения вызывает качество религиоведческой экспертизы, поскольку экспертом заявлен не теолог, а искусствовед.

По ее словам, никого из свидетелей не оскорбили фотографии, кроме оперуполномоченного сотрудника ФСБ, по инициативе которого было возбуждено уголовное дело.

В итоге мировой судья назначил Станиславу Словиковскому 200 часов обязательных работ. После процесса он сообщил, что планирует обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Артем Путилов