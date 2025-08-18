336 сообщений о БПЛА поступило за неделю в Удмуртии

336 сообщений о беспилотных летательных аппаратах поступило в службу 112 Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС с 11 по 17 августа, сообщил в Telegram председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Все полеты, о которых сообщалось, были согласованы, вражеских БПЛА на территории региона не обнаружено.

Всего за указанный период на номер «112» поступило 18 тыс. сообщений, однако господин Шуткин подчеркнул, что количество ложных звонков вновь превысило количество сообщений, переданных в экстренные службы.