Разбившего стекла троллейбуса ярославца направят на принудительное лечение

Кировский районный суд Ярославля направил на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь, 36-летнего местного жителя. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший троллейбус

Фото: Прокуратура Ярославской области Пострадавший троллейбус

Фото: Прокуратура Ярославской области

Как сообщал «Ъ-Ярославль», 20 января на площади Юности житель города закурил электронную сигарету в троллейбусе. Водитель попросил перестать нарушать порядок в общественном транспорте или покинуть салон. После этого пассажир ударил водителя, вышел из транспорта, сломал стеклоочиститель и стал бить им по стеклам. Уголовное дело было возбуждено по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«В ходе расследования уголовного дела у мужчины диагностировано наличие психического заболевания, ему рекомендовано принудительное лечение в амбулаторных условиях»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Постановление суда в силу еще не вступило.

Алла Чижова