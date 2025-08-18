Лесные пожары подбираются к европейским столицам

В нынешнем году Европа охвачена самыми масштабными лесными пожарами за всю историю наблюдений, сообщает Earth.org. При этом, как пишет Financial Times, огонь все ближе подбирается к столичным городам, в частности Мадриду, Афинам и Подгорице (Черногория). Самая сложная ситуация — в Португалии и Испании, где в результате пожаров погибли уже в общей сложности шесть человек.

Фото: Lalo R. Villar / AP

Согласно данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), с начала 2025 года в странах ЕС сгорело 439,6 тыс. гектаров леса. Это больше, чем за тот же период прошлого года (188,6 тыс. га), и более чем в два раза превышает средний показатель за этот период за последние 19 лет (2006–2024 годы).

В Испании за прошлую неделю пожары уничтожили более 70 тыс. га. «Такого пожара мы не видели уже 20 лет,— заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.— Пожары имеют особые характеристики из-за изменения климата и аномальной жары». Премьер-министр страны Педро Санчес был вынужден прервать свой отпуск из-за кризисной ситуации и посетил в воскресенье пострадавшие от пожаров регионы.

Кирилл Сарханянц