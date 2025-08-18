Под Пензой возбудили дело против ветврача за взятку и служебный подлог

Зареченский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил в отношении ведущего ветеринарного врача ГБУ «Городищенская районная станция по борьбе с болезнями животных» уголовные дела о получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, с ноября 2019 года по июль 2025 года фигурантка получила 132 тыс. руб. взятки от главы крестьянско-фермерского хозяйства. Взамен она вносила в информационную систему в области ветеринарии данные о погашении ветеринарно-сопроводительной документации на крупный рогатый скот.

В начале прошлого месяца фигурантка нарушила требования законодательства и оформила индивидуальному предпринимателю ветеринарную сопроводительную документацию на скот, при помощи которой он беспрепятственно продал сельскохозяйственную продукцию. Уголовное дело возбудили на основании материалов сотрудников регионального УФСБ.

Павел Фролов