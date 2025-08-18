Сотрудникам пермской строительной компании не платили за вредные условия труда

Более пятисот работников пермской строительной компании не получали надбавку за работу во вредных условиях труда. Об этом сообщает государственная инспекция труда (ГИТ) в Пермском крае.

В ходе проверки предприятия были выявлены нарушения трудового законодательства в части предоставления удлиненных отпусков и сокращенного рабочего времени не более 35 часов в неделю инвалидам, проведения процедуры увольнения за прогул, сроков выплаты окончательного расчета при увольнении, а также невыплаты компенсации за задержку сумм, положенных работнику. Также установлено, что 574 работникам, работающим во вредных условиях труда, не платили установленную законом минимальную надбавку в размере 4%.

«Работодателю выданы обязательные для исполнения предписания, обязывающие устранить допущенные нарушения. За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов», — сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Ирина Зройчикова.