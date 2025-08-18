В Нижегородской области за полгода выявили 14 «черных кредиторов»

В первом полугодии 2025 года в Нижегородской области выявили 14 «черных кредиторов», сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России (ВВГУ). Всего в регионах ответственности ВВГУ в первом полугодии нашли 74 нелегальных кредиторов.

В ЦБ РФ уточнили, что «черные кредиторы» чаще всего работают под видом комиссионных магазинов и выдают займы под залог имущества. Фактически они незаконно оказывают услуги ломбарда. Клиенты таких кредиторов могут столкнуться с завышенными процентами или потерять заложенное имущество.

Также ВВГУ выявило пять финансовых пирамид. По две в Самарской и Пензенской областях, одна — в Удмуртии. Эти организации привлекали деньги граждан для псевдоинвестиционных проектов. Полученные средства в конечном итоге оставались у организаторов пирамид. Информация об этих организациях направлена в правоохранительные органы.

