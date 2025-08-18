Радий Хабиров занял 13-е место в рейтинге глав регионов ПФО

Глава Башкирии Радий Хабиров занял 13-е, предпоследнее место среди руководителей регионов ПФО в рейтинге политической устойчивости губернаторов, подготовленном агентством «Минченко консалтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава Башкирии Радий Хабиров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как следует из документа, опубликованного на сайте агентства, господин Хабиров набрал 12 баллов — на один больше чем губернатор Ульяновской области Алексей Русских и наравне с главой Марий Эл Юрием Зайцевым.

Первые три места заняли губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Пермского края Дмитрий Махонин.

В марте этого года Радий Хабиров занимал 11-е место.

Рейтинг устойчивости губернаторов создается путем сложения оценок, данных каждому губернатору по девяти критериям, отмечено в исследовании. Среди них — поддержка на федеральном уровне, экономическая привлекательность региона, качество политического менеджмента и так далее.

Олег Вахитов