Администрация Соль-Илецкого района не торопится выделять землю участникам СВО

Прокуратура Соль-Илецкого района потребовала от местной администрации принять меры для формирования фонда земельных участков, предназначенных для предоставления участникам СВО и членам их семей. Об этом сообщили сегодня в прокуратуре Оренбургской области.

В прокуратуре отметили, что Земельное законодательство предусматривает возможность участникам СВО, а также членам их семей получить в собственность бесплатно земельные участки, а орган местного самоуправления обязан принять меры для их предоставления.

Однако в ходе проверки выяснилось, что в очереди на предоставление земельного участка состоят четыре гражданина указанной категории. При этом администрацией не принято мер для формирования и постановки на учет земельных наделов.

Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием сформировать и поставить на кадастровый учет земельные участки, после чего включить их в специальный фонд. Судом иск надзорного ведомства удовлетворен.

Алексей Алексеев