В Самарской области образовательным учреждениям передали 52 школьных автобуса

В понедельник, 18 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с руководителями образовательных округов и передал 52 новых школьных автобусов. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Вячеслава Федорищева, автобусы сегодня поступят в 48 образовательных учреждений. Они будут перевозить около одной тыс. обучающихся. Парк школьных автобусов обновили за счет средств федерального бюджета.

В министерстве образования Самарской области отмечают, что в прошлом году для школ было приобретено 50 новых машин. Всего в регионе функционирует около 680 автобусов и более 760 регулярных школьных автобусных маршрутов. В учреждения доставляют более 1700 обучающихся.

Руфия Кутляева