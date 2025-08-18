Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о кроссовере Exlantix ET и четырехдверного спортивного купе Exlantix ES.

Долгое время было принято считать, что строительство премиального бренда, особенно автомобильного, — это вопрос долгих лет, если не десятилетий. Нужны победы в автомобильных гонках, продакт-плейсмент в кино, присутствие в гаражах селебрити и еще целый ряд маркетинговых усилий, не столько дорогих, сколько протянутых во времени. Но бешеный темп, которым живет человечество последние годы, уже давно сломал эти стереотипы. И мы знаем немало примеров, когда харизма завоевывалась в рекордно короткие сроки, как, например, это удалось марке Exeed.

Это имя мы впервые услышали на автосалоне во Франкфурте-на-Майне осенью 2017 года. Надо сказать, что изначально автомобили бренда были адресованы глобальному рынку, а потому была собрана команда, участники которой — дизайнеры, конструкторы, специалисты по программному обеспечению — до этого занимали ключевые посты в таких компаниях, как Tesla, BMW, General Motors и других. А первым зарубежным рынком, на котором стартовал бренд Exeed, стала Россия. Сегодня, когда марка в России уже пять лет, ее имя воспринимается как что-то привычное. И залогом тому служит не только сбалансированный модельный ряд, в котором премиальные кроссоверы представляют все сегменты рынка. Успех Exeed обусловлен еще и тем, что марка предлагает не только автомобили, но и образ жизни, строит некую экосистему, которая помогает лучше понять ценности бренда. Это и сотрудничество с Московской консерваторией, где под эгидой Exeed проводятся конкурсы молодых исполнителей, и гастрономические программы, и поддержка элитарных видов спорта, таких как гольф.

В нынешнем году следующей ступенью, на которую поднялся бренд Exeed, стало появление на нашем рынке двух моделей — кроссовера Exeed Exlantix ET и четырехдверного спортивного купе Exeed Exlantix ES. Это суб-линейка Exeed вобрала в себя все лучшее, что на сегодняшний день есть в арсенале марки: запоминающийся дизайн, мощная гибридная силовая установка, безупречные роскошь и комфорт. Все то, с чем уже прочно ассоциируется у нас имя Exeed.

Дмитрий Гронский