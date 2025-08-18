Выдача ипотеки в новостройках Москвы выросла на 23% за месяц

В июле в Москве было зарегистрировано 4,3 тыс. ипотечных сделок в новостройках. Это на 23% больше, чем в июне. В годовом выражении показатель снизился на 28,8%, сообщает пресс-служба Росреестра.

«Второй месяц подряд мы наблюдаем рост числа сделок на первичном рынке, в том числе с использованием заемных средств»,— отметил глава ведомства Игорь Майданов.

С января по июль в Москве было зарегистрировано 27,8 тыс. договоров долевого участия с применением кредитных средств. Показатель снизился на 42,7% год к году.

После снижения в конце июля ключевой ставки до 18% многие банки начали менять условия по рыночным ипотечным программам. 5 августа о снижении ставок объявил ВТБ (на 2 п. п.) и банк «Санкт-Петербург». Ранее — Сбербанк, Альфа-банк, Газпромбанк, ПСБ, банк «Дом.РФ», Совкомбанк и другие. По информации «Дом.РФ», за последнюю неделю июля — начало августа средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на квартиры снизилась до 23,05% годовых.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека нащупывает рынок».