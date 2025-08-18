Умер автор логотипа бондианы Джо Кэрофф

В возрасте 103 лет умер американский графический дизайнер Джо Кэрофф. В 1962 году он создал логотип к серии фильмов о Джеймсе Бонде, на котором изображены пистолет и цифры 007.

Фото: Simone Bloch / Wikipedia

The New York Times пишет, что Джо Кэрофф умер 17 августа на Манхэттене в Нью-Йорке. 18 августа ему должно было исполниться 104 года. Последнее время господин Кэрофф получал медпомощь в формате хосписа на дому.

Джо Кэрофф разработал постеры для более чем 300 фильмов. В их числе — «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи и «Зелиг» Вуди Аллена. В 1980-м году господин Кэрофф создал логотип для проекта ABC Olympics, который транслировал зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде.